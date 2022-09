Deadpool 3, la foto pubblicata da Blake Lively regala nuove anticipazioni sul film?

Una dolce foto di Ryan Reynolds e Blake Lively, in attesa del quarto figlio, potrebbe aver regalato ai fan nuove anticipazioni in merito a di Deadpool 3

Poco dopo aver rivelato di aver iniziato gli allenamenti per Deadpool 3, Ryan Reynolds potrebbe aver regalato ai fan un'altra anticipazione in merito al nuovo film, con l'aiuto di Blake Lively in attesa del quarto figlio.

I due attori si sono incontrati per la prima volta durante le riprese di Lanterna Verde e si sono sposati due anni dopo diventando una tra le coppie più amate di Hollywood.

Ryan Reynolds ha collaborato con i Marvel Studios per portare il suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe. Con Deadpool 3attualmente in lavorazione con Shawn Levy di Free Guy al timone e gli sceneggiatori originali Rhett Reese e Paul Wernick, i fan potrebbero aver ricevuto in regalo una "piccola" anticipazioni in merito al film atteso.

Sulla scia dell'annuncio, Blake Lively ha pubblicato su Instagram una raccolta di foto della gravidanza, rivolgendosi anche ai paparazzi e richiamando i loro sforzi di riuscire ad ottenere una sua foto in dolce attesa. Inclusa nella galleria di immagini c'è una foto di Blake Lively e Ryan Reynolds, con quest'ultimo che indossa la tuta di Deadpool 2 ricoperta di cenere e nastro adesivo. Un nuovo indizio su Deadpool 3?

Reynolds ha condiviso spesso foto di se stesso con indosso l'abito di Deadpool, ma quello che appare nella foto è quello del finale di Deadpool 2. L'abito è l'unione della metà superiore e quella inferiore dopo essere stato fatto a pezzi da Juggernaut e coperto di cenere dalle esplosioni di fuoco. Sebbene si possa sostenere che la foto sia stata scattata durante la produzione di Deadpool 2, ma il primo figlio dei due attori è nato nel dicembre 2014, ben prima delle riprese di uno dei film di Deadpool, mentre il secondo è nato a settembre 2016, un anno prima dell'inizio di Deadpool 2, e il terzo nell'ottobre 2019, più di un anno dopo l'uscita di quest'ultimo.

Con Reynolds e Lively che hanno confermato di essere in attesa del quarto figlio all'inizio di questa settimana, sembra più probabile che l'immagine provenga dall'attuale gravidanza, portando così i fan a porsi una domanda: perché Reynolds dovrebbe indossare la tuta di Deadpool 2?

Le teorie vanno dalla narrazione nell'attuale Multiverse Saga al semplice coinvolgimento grazie alle sue meta abilità. Dato che Ryan Reynolds ha dichiarato all'inizio di agosto di aver iniziato il suo addestramento per Deadpool 3, si può ipotizzare che il fatto che abbia indossato l'abito, abbia qualcosa a che fare con il nuovo film. Mentre il pubblico attende ulteriori notizie per il tanto atteso sequel, ora può rivedere i due film originali di Deadpool in streaming su Disney+.