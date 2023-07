Deadpool 3 sarà 'pesantemente' vietato ai minori: 'Non sottovalutate Ryan Reynolds'

Il passaggio da Fox a Disney non significherà alcuna forma di edulcorazione per Deadpool 3. Uno degli attori coinvolti nella produzione, Karan Soni, interprete del tassista Dopinder, ha assicurato che il film sarà pesantemente vietato ai minori per l'alto tasso di violenza, il linguaggio e le trovate folli che contiene.

Parlando con Comicbook.com, l'attore ha svelato nuovi dettagli sul progetto confermandone la brutalità: "Ho iniziato a lavorare a Deadpool 3 e posso garantire che è uguale agli altri due. Avrà un rating R molto spinto. Non sembra diverso dai precedenti capitoli. L'unica cosa che per me è diversa è che questa volta non ho ricevuto la sceneggiatura. Gli altri due film l'avevo. È una grande differenza, almeno per me, e questa è la politica Marvel. Sono così severi. Quindi ho solo un'idea vaga per adesso".

Il genio creativo di Ryan Reynolds

Deadpool 2: Ryan Reynolds in una scena del film

Karan Soni parla poi del protagonista Ryan Reynolds e del suo impegno per rendere il film unico: "Ryan Reynolds non ha bisogno di fare questi film a meno che non gli venga data la libertà necessaria per fornirne la sua versione, non è solo una grande star, ma è un genio creativo. Sta cogliendo l'opportunità per superare i limiti e sta facendo un sacco di cose fantastiche. Sono molto ottimista. Lui e il regista Shawn Levy lavorano così bene insieme, penso che sarà eccitante per il pubblico scoprire il frutto della loro collaborazione. Fossi in voi, non sottovaluterei Ryan Reynolds."

Deadpool 3 vedrà il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Con lui rivedremo i veterani del Deadpool franchise Stefan Kapacic (Colossus), Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al) e Rob Delaney (Peter). Oltre ai nuovi arrivi Matthew Macfadyen ed Emma Corrin, è notizia di ieri il ritorno di Jennifer Garner nei panni di Elektra.

I dettagli del plot sono ancora top secret, ma a quanto pare Deadpool e Wolverine saranno coinvolti in un'avventura che abbatterà la quarta parete del Multiverso, fungendo da addio all'universo Marvel di Fox e l'ingresso ufficiale nell'MCU.

Deadpool 3 arriverà nei cinema a maggio 2024.