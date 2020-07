Deadpool 2: Ryan Reynolds svela l'omaggio a Indiana Jones

Ryan Reynolds ha rivelato l'omaggio a Indiana Jones presente nel film Deadpool 2 inserito in una divertente scena.

Deadpool 2 contiene un divertente omaggio a Indiana Jones come ha rivelato l'attore Ryan Reynolds condividendo delle foto del film in occasione del compleanno di Harrison Ford.

La star canadese ha raccontato via Instagram questo particolare dettaglio del sequel dedicato all'irriverente mercenario.

Ryan Reynolds, nella giornata di ieri, ha pubblicato tra le sue stories una foto tratta da una scena di Deadpool 2 scrivendo: "Fatto inutile! Questa inquadratura di Deadpool 2 era un omaggio a...".

Il secondo scatto mostra infatti una scena con star Harrison Ford tratta dalle avventure di Indiana Jones.

Il personaggio dei fumetti e il famoso archeologo, in entrambi i momenti tratti dai lungometraggi, vengono inseguiti da un gruppo di persone che corrono nel tentativo di raggiungere i due protagonisti.

Deadpool è ricco di easter egg e riferimenti ad altri lungometraggi e non è quindi una sorpresa scoprire che c'è anche un riferimento a una delle saghe più amate dagli appassionati di cinema, prossimamente di nuovo sul grande schermo con un atteso quinto capitolo in cui Harrison Ford riprenderà ancora una volta l'iconico ruolo.

Il progetto ha subito numerosi ritardi, l'ultimo dei quali lo stop a tutte le produzioni cinematografiche e televisive.

Indiana Jones 5 non sarà un reboot, la conferma da Kathleen Kennedy