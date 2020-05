Deadpool 2: multa di 300.000 dollari per la morte di una stunt

I produttori di Deadpool 2 dovranno pagare una multa di 289.562,63 dollari per la morte della stunt Joi Harris nell'agosto 2017, morta mentre lavorava sul set del film come come controfigura di Domino, personaggio interpretato da Zazie Beetz.

Nello specifico, la WorkSafeBC, amministrazione canadese per la sicurezza sul lavoro, ha stabilito che la TCF Vancouver Productions, sussidiaria della 20th Century Fox, debba pagare questa salata multa per ciò che accadde sul set di Deadpool 2, motivata concretamente dalla dimostrazione della produzione di non saper proteggere adeguatamente i lavoratori coinvolti: "Incapacità di garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori. Dobbiamo motivare i datori di lavoro che la ricevono, e altri come loro, a rispettare i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro e a mantenere i luoghi sicuri"

Joi Harris, motociclista e acrobata americana, è deceduta in seguito a un incidente sul set, dopo che la Ducati 939 Hyperstrada sulla quale era in sella si è schiantata su una lastra di vetro di un edificio adiacente all'area designata per una ripresa. Le riprese si sono ovviamente fermate e il protagonista del cinecomic, Ryan Reynolds, aveva dichiarato di essere "affranto, sconvolto e devastato".

All'epoca, la 20th Century Fox aveva successivamente raggiunto un accordo con la famiglia di Joi Harris per un importo che non è stato reso noto. L'avvocato della famiglia disse avevano che affrontato la questione in modo molto responsabile. Sembrava che tutto fosse finito lì, ma le autorità canadesi hanno voluto aggiungere questa multa per dare un esempio a tutte le future produzioni per non far accadere mai più eventi del genere.