Dead To Me 2: il primo teaser trailer svela la data di uscita

Dead to me 2, grazie al teaser trailer, ha una data di uscita su Netflix: venerdì 8 maggio.

Il video ripercorre brevemente gli eventi più importanti della stagione precedente, prima di dare spazio ad alcune divertenti battute legate alla situazione non certo da favola delle due protagoniste.

Dead to Me - Amiche per la morte è la serie prodotta per Netflix creata da Liz Feldman. Tra i produttori dello show Christina Applegate, Will Ferrell, Adam McKay e Jessica Elbaum di Gloria Sanchez Productions.

Al centro della trama ci sono Judy (Linda Cardellini) e Jen (Christina Applegate), due donne legate da un tragico incidente che ha cambiato per sempre le loro vite prima che si avvicinassero e stringessero un'improbabile amicizia. La situazione si è però ulteriormente complicata quando Jen ha affrontato l'ex fidanzato di Judy, personaggio interpretato da James Marsden, e la donna ha dovuto prendere una scelta mortale.

La seconda stagione in arrivo sulla piattaforma di streaming mostrerà quindi le conseguenze del crimine e in che modo si evolverà la loro storia, davvero complicata e al tempo stessa ricca di emozioni.

