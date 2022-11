Dead to me - Amiche per la morte 3, su Netflix in streaming da oggi

Oggi 17 novembre 2022 arriva sugli schermi di Netflix la terza e ultima stagione di Dead To Me - Amiche per la morte, disponibile per tutti gli utenti abbonati.

Oggi 17 novembre 2022 arriva sugli schermi di Netflix la terza stagione, e ultima, di Dead To Me - Amiche per la morte, disponibile in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La serie Dead to Me - Amiche per la morte è stata creata da Liz Feldman e ha come protagoniste Christina Applegate e Linda Cardellini nella parte di due donne che diventano amiche dopo un drammatico evento. Jen Harding è una donna distrutta, ha perso da poco il marito, falciato da un pirata della strada quando, a un incontro per persone in lutto, fa la conoscenza di Judy.

Dead to Me 3: Christina Applegate, Linda Cardellini in un'immagine della serie

Judy è una manna dal cielo per Jen, è una donna dolce e gentile, l'unica persona con cui Jen sente davvero di poter parlare, e impulsivamente, decide di ospitarla nella sua depandance... Certo è strano scegliere di ospitare una perfetta estranea, anche se molto gentile, ma Jen si sente sola e avere una persona adulta in casa che può aiutarla in caso di bisogno le sembra una manna dal cielo. Per sua fortuna, Judy è una donna sensibile, gentile e brava con i bambini tanto che, dopo un primo momento di perplessità e diffidenza, anche i figli di Jen finiscono per affezionarsi a lei.

Nel trailer della terza stagione vediamo le due amiche fare i conti con le indagini dopo il ritrovamento di un cadavere che, come sanno i fan, potrebbe metterle seriamente nei guai, al punto che le protagoniste pensano in modo ironico di ideare per se stesse un soprannome per la loro versione criminale. Nel cast ci sono anche Max Jenkins, James Marsden, Luke Roessler e Sam McCarthy. Dead to me, prodotta anche da Will Ferrell e Adam McKay, si concluderà con la terza stagione.