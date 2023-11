Dead Star: trailer e poster del film di David Milesi con Diandra Elettra Moscogiuri

Dead Star è il primo lungometraggio firmato Demodami Studios, produzione cinematografica completamente indipendente, composta da David Milesi, regista, sceneggiatore e produttore, e Diandra Elettra Moscogiuri, attrice, sceneggiatrice e produttrice. Oggi sveliamo il trailer e la locandina del film, realizzato tra la Puglia e la Lombardia, tra la bellezza antica del Salento e l'avanguardia dell'Art Mall di Milano.

Claudio Nervi, regista eclettico, e Lucia Neve, produttrice disillusa, sono alla ricerca di una nuova attrice che possa aiutarli con il loro ultimo film, un progetto che sta andando alla deriva. Durante un incontro con una delle candidate più promettenti, Stella, la ragazza rivelerà che la sceneggiatura del film le ricorda una storia che conosce molto bene: la storia di com'è morta.

Un viaggio introspettivo attraverso un racconto a cui sta a noi decidere se credere o no, fatto di scelte estreme, sfide contro se stessi a un passo dal precipizio.

Primi dettagli su Dead Star

Tra i protagonisti del film spiccano Yoon C. Joyce, che ha lavorato con registi come Martin Scorsese e Ridley Scott. Margherita Scotti, allieva dell'Accademia Goldoni di Venezia, nonostante la giovane età, vantare esperienze attoriali di rilievo come il Rigoletto di Mario Martone alla Scala di Milano.

Diandra Elettra Moscogiuri, attrice, sceneggiatrice e produttrice, dopo aver spaziato tra teatro, cinema e televisione, si è appassionata al mondo della produzione cinematografica. È conosciuta anche nel mondo dell'editoria: ha infatti pubblicato due romanzi, Tequila Suicide e Artemis' Cabaret, ed è in uscita anche il terzo, che verrà annunciato al Sanremo Writers 2024, con Edizioni Effetto.

David Milesi, regista, sceneggiatore e produttore, ha iniziato la sua carriera fin da giovanissimo come cameraman e montatore per film indipendenti, per poi realizzare il suo obiettivo di fondare una produzione propria. Con Dead Star firma la sua prima regia.

La postproduzione del film è stata realizzata in collaborazione con BSE Studios, composta da Steve Stecca, Chazz Shirley, Federico Bertocchi e Francesco Dentella.