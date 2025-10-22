Dead Star, il trailer finale del film diretto da David Milesi

Dopo l'anteprima nazionale al Caorle Independent Film Festival, Dead Star - il lungometraggio d'esordio del regista bergamasco David Milesi - si prepara a raggiungere il pubblico grazie alla distribuzione curata da DNA Distribution. Contestualmente è stato lanciato anche il trailer finale, che anticipa l'atmosfera inquieta e sensuale del film.

Prodotto da Demodami Studios (con sede a Bergamo), Dead Star ha già raccolto numerosi riconoscimenti internazionali durante il suo percorso festivaliero. Girato tra il Salento e Milano, il film racconta la storia di un regista, una produttrice e una giovane attrice che, leggendo una sceneggiatura, riconosce nella trama la vicenda della propria morte. Ne nasce un racconto teso e ipnotico, sospeso tra desiderio, verità e finzione.

L'uscita è prevista in streaming, ma non mancheranno proiezioni evento in sala. Tra le prime tappe confermate figura Roccaraso (AQ), dove Dead Star sarà proiettato dal 23 al 28 giugno 2026 nell'ambito dell'AmiCorti International Film Festival.

Dead Star: un primo piano di Margherita Scotti

Cosa racconta il film di Davide Milesi?

Claudio Nervi, regista eclettico, e Lucia Neve, produttrice disillusa, sono alla ricerca di una nuova attrice che possa aiutarli con il loro ultimo film, un progetto che sta andando alla deriva. Durante un incontro con una delle candidate più promettenti, Stella, la ragazza rivelerà che la sceneggiatura del film le ricorda una storia che conosce molto bene: la storia di com'è morta.

Un viaggio introspettivo attraverso un racconto a cui sta a noi decidere se credere o no, fatto di scelte estreme, sfide contro se stessi a un passo dal precipizio. Girato con una troupe ridotta, Dead Star è interamente autoprodotto, in uno stile visivo ispirato al cinema europeo contemporaneo.

Nel cast del film drammatico ci sono Yoon C. Joyce, che vanta nel proprio curriculum ben due film di Martin Scorsese e partecipazioni in fiction di successo come L'allieva e Il clandestino, Diandra Elettra Moscogiuri (anche produttrice del film, insieme al regista), Sebastiano Florian, Margherita Scotti, Ivan King e Giorgio Consoli.

Dead Star: Yoon C. Joyce in una scena del film

Dead Star ha già vinto alcuni premi internazionali

Il film è già vincitore di alcuni premi e detentore di importanti riconoscimenti in giro per il mondo. Entrato nella selezione ufficiale dell'Hollywood Reel Independent Film Awards, ha vinto il premio per la Migliore Regia e come Miglior Lungometraggio d'esordio allo Stockholm City Film Festival.

Diandra Elettra Moscogiuri è stata candidata come Miglior Produttrice agli Independent Women Film Awards, mentre David Milesi è stato finalista come Miglior Regista Esordiente al Luleå International Film Festival. Il film ha vinto inoltre il premio per il Miglior Attore Non Protagonista, il Premio Speciale per la Migliore Attrice Protagonista e Attrice Non Protagonista all'Eastern Europe Film Festival.