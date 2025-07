Dead Star, il primo film di David Milesi selezionato al Caorle Independent Film Festival

Girato tra la Puglia e la Lombardia, Dead Star, il primo lungometraggio del regista bergamasco David Milesi, è stato selezionato tra le opere che saranno in concorso al Caorle Film Festival, dove verrà proiettato tra il 16 e il 20 settembre 2025.

Di cosa parla Dead Star

Dead Star: Yoon C. Joyce in una scena del film

Claudio Nervi, regista eclettico, e Lucia Neve, produttrice disillusa, sono alla ricerca di una nuova attrice che possa aiutarli con il loro ultimo film, un progetto che sta andando alla deriva. Durante un incontro con una delle candidate più promettenti, Stella, la ragazza rivelerà che la sceneggiatura del film le ricorda una storia che conosce molto bene: la storia di com'è morta.

Un viaggio introspettivo attraverso un racconto a cui sta a noi decidere se credere o no, fatto di scelte estreme, sfide contro se stessi a un passo dal precipizio.

Girato con una troupe ridotta, Dead Star è interamente autoprodotto, in uno stile visivo ispirato al cinema europeo contemporaneo.

Nel cast del film drammatico ci sono Yoon C. Joyce, che vanta nel proprio curriculum ben due film di Martin Scorsese e partecipazioni in fiction di successo come L'allieva e Il clandestino, Diandra Elettra Moscogiuri (anche produttrice del film, insieme al regista), Sebastiano Florian, Margherita Scotti, Ivan King e Giorgio Consoli.

I premi e i riconoscimenti dell'opera prima di David Milesi

Dead Star: un primo piano di Diandra Elettra Moscogiuri

A settembre sarà al Festival Internazionale di Caorle, ma Dead Star è già vincitore di alcuni premi e detentore di importanti riconoscimenti in giro per il mondo.

Entrato nella selezione ufficiale dell'Hollywood Reel Independent Film Awards, ha vinto il premio per la Migliore Regia e come Miglior Lungometraggio d'esordio allo Stockholm City Film Festival.

Diandra Elettra Moscogiuri è stata candidata come Miglior Produttrice agli Independent Women Film Awards, mentre David Milesi è stato finalista come Miglior Regista Esordiente al Luleå International Film Festival.

Il film ha vinto inoltre il premio per il Miglior Attore Non Protagonista, il Premio Speciale per la Migliore Attrice Protagonista e Attrice Non Protagonista all'Eastern Europe Film Festival.