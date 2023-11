The Sandman 2: ricominciano le riprese in occasione dei 35 anni del debutto del fumetto

Le riprese di The Sandman 2 sono ricominciate dopo la pausa forzata causata dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori.

Neil Gaiman, autore dei fumetti e che si è occupato dello sviluppo della serie, ha celebrato l'evento e, al tempo stesso, il 35esimo anniversario del fumetto.

Il primo capitolo della storia era arrivato nell'agosto 2022 su Netflix, regalando ai fan anche un dapitolo bonus che ha debuttato una settimana dopo.

Le dichiarazioni dell'artista

The Sandman: Tom Sturridge in un'immagine della serie

Neil Gaiman ha dichiarato: "Non sappiamo mai dove ci porteranno i nostri sogni. 35 anni fa, nella giornata del 29 novembre, è stato pubblicato il primo numero di The Sandman e ha gettato le basi per il percorso compiuto da così tante persone e personaggi in percorsi che, persino all'epoca, sembravano talmente improbabili, al punto da apparire impossibili. All'epoca la maggior parte dei fumetti raccontava la storia di supereroi. Sandman non era così. Non aveva paragoni, ma magicamente (la magia consisteva in duro lavoro, eccessiva sicurezza causata alla giovinezza, e alcune persone chiave che credevano alla visione), ci è stata data l'opportunità di raccontare la storia che avevo in testa e di portare Morpehus e il resti degli Eterni in vita".

L'artista ha raccontato che nell'ottobre 1987, oltre 26 anni fa, il peggior uragano degli ultimi 500 anni aveva lasciato la sua casa senza energia elettrica, mentre la famiglia non poteva allontanarsi a causa dei danni causati. In quella situazione Neil ha delineato i primi dettagli della storia raccontata negli otto numeri iniziali di Sandman. Tredici mesi dopo è arrivato il primo numero nei negozi.

The Sandman su Netflix: parenti serpenti, conosciamo gli Eterni di Neil Gaiman

Gaiman ha sottolineato: "Come chi cammina nel giardino del Destino, ripenso al passato e vedo un sentiero chiaro dietro di me. Alle volte lungo questo percorso andare avanti sembrava impossibile, e non penso avrei potuto concepire l'impatto che questi personaggi avrebbero avuto sugli individui o sul mondo. Quando guardo al percorso in avanti, tuttavia, non vedo oscurità. Vedo come il mondo di The Sandman continua a crescere, evolversi e assumere nuove forme". L'artista ha poi aggiunto: "Questa settimana ricominciamo ufficialmente la produzione della prossima sequenza di storie di The Sandman per Netflix. Il geniale showrunner Allan Heinberg e le innumerevoli persone, davanti e dietro la telecamera stanno costruendo qualcosa senza fine di speciale e portando in vita queste storie in un modo che in passato sarebbe stato impossibile da immaginare".

Gaiman ha concluso sottolineando che il percorso ci condurrà dal giardino di Destino all'Inferno, dal Cuore del Sogno all'Antica Grecia e alla Francia durante la Rivoluzione, oltre a luoghi che non si possono quasi immaginare. L'artista ha ribadito: "Sarò paziente. Stanno arrivando buone cose".