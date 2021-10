Teen Titans Go, la settima stagione da oggi su Cartoon Network

Approda in prima TV su Cartoon Network, la settima stagione di Teen Titans Go! la serie prodotta da DC Comics e Warner Bros Animation, già cult per grandi e piccoli.

L'appuntamento è per oggi, dal lunedì al venerdì, alle 19.15. In queste inedite puntate i Teen Titans, che formano il gruppo di supereroi più originale, spassoso e irriverente di sempre, tornano con avventure e storie completamente nuove, attraverso le quali coinvolgeranno gli spettatori nella loro energica, e talvolta sopra le righe, vita da supereroi adolescenti! Ad aprire questa imperdibile stagione, due puntate speciali crossover con i protagonisti della Justice League e le DC Super Hero Girls.

La locandina di Teen Titans Go!

Ispirata alla serie originale Teen Titans della Warner Bros. Animation, andata in onda per cinque stagioni, TEEN TITANS GO! deve il suo enorme successo di critica e pubblico al racconto sempre esilarante di missioni volte a salvare il mondo e la convivenza dei protagonisti che affrontano i tipici, quotidiani, problemi degli adolescenti, ma senza nessuna supervisione degli adulti! Il caos e gli scherzi regnano quindi sovrani tra i Titans, mentre cercano di combattere il crimine nel migliore dei modi possibili: una cosa è certa, gli irresistibili protagonisti sono sempre pronti a farsi coinvolgere in avventure incredibilmente divertenti, fuori...e dentro casa.

Anche in questa nuova stagione il super team resta composto da: Robin, il leader del team che, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce le arti marziali e non si tira indietro difronte a nulla; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot divenuto supereroe in seguito ad un intervento chirurgico non riuscito; Beast Boy - Bibi - migliore amico di Cyborg, diventato supereroe a causa di una malattia pericolosissima contratta nella giungla che gli ha dato la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, un mezzo-demone che indossa sempre un mantello, figlia del potentissimo Trigon; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.