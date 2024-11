Deathstroke: James Gunn conferma i piani per Slade Wilson nel DCU

A settembre abbiamo appreso che due dei più temibili nemici del Cavaliere Oscuro sono pronti a unirsi per un nuovo film live-action del DCU, con un progetto su Bane e Deathstroke ufficialmente in sviluppo presso i DC Studios.

I dettagli erano pochi e non c'era ancora un regista, ma lo scrittore di Captain America: Brave New World Matthew Orton stava lavorando alla sceneggiatura.

Un rapporto successivo ha suggerito che potrebbero comparire anche altri personaggi, poiché non era chiaro se Bane e Deathstroke "sarebbero state le figure centrali del progetto". Questo ha portato a speculare sul fatto che potrebbe trattarsi di un altro team-up di supercriminali, forse addirittura di un film sui Secret Six.

La conferma del capo dei DC Studios

James Gunn non ha mai commentato la notizia, ma ora ha confermato che i piani sono in atto per introdurre Slade Wilson (almeno) nel DCU ad un certo punto. Questo non significa necessariamente che il film su Bane e Deathstroke esista, poiché Wilson potrebbe essere introdotto come antagonista nel previsto film sui Teen Titans.

Entrambi i personaggi sono già apparsi sul grande schermo: Tom Hardy ha interpretato Bane in Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan e Joe Manganiello ha fatto una (brevissima) apparizione nei panni dello spietato mercenario Deathstroke nella scena post-credits del film di Joss Whedon Justice League.

Non sappiamo se questi cattivi si uniranno per affrontare una minaccia ancora più grande o se combatteranno l'uno contro l'altro, ma siamo sicuri che si scontreranno prima, anche se alla fine metteranno da parte le loro differenze. Supponiamo che il piano sia che uno o entrambi questi cattivi si scontrino con la nuova versione di Batman del DCU a un certo punto, forse anche nel previsto film The Brave and The Bold.