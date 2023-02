DCU: i fan dello SnyderVerse rifiutano il piano di James Gunn

I recenti annunci riguardanti il DCU annunciati da James Gunn non sono stati presi troppo bene dai fan dello SnyderVerse; i loro hashtag sono tornati a far tremare il web.

Dopo che James Gunn ha ufficialmente annunciato la lista di progetti per il nuovo DCU, alcuni fan dello SnyderVerse hanno espresso la loro delusione per le varie scelte. Ciò ha riportato l'hashtag #FireJamesGunn fra le tendenze di Twitter. Non è la prima volta che il pubblico DC si muove a favore di Snyder, riusciranno ad essere ascoltati ancora?

Fra gli annunci in materia DCU, James Gunn ha recentemente ufficializzato la chiusura del cosiddetto SnyderVerse. Il Capitolo Uno del nuovo DCU parla chiaro: l'obiettivo è di ricostruire da zero un progetto che guarda al futuro.

Delusi, i fan di Zack Snyder hanno reagito come in passato, lanciando un hashtag che esprima pienamente tutto il loro disgusto, seguito dai più svariati commenti negativi. A quanto pare, l'uscita della Zack Snyder's Justice League serviva solamente per concludere un arco narrativo che non troverà nessun seguito nella visione di James Gunn e Peter Safran.