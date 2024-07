Creature Commandos: la serie svelerà ai fan il tono del nuovo DC Universe di James Gunn

Mentre sono ancora in corso le riprese di Superman, il primo progetto che introdurrà il DC Universe di James Gunn ai suoi fan sarà invece la serie d'animazione Creature Commandos, in arrivo in streaming a dicembre.

Il franchise di proprietà della Warner verrà lanciato ufficialmente durante le festività natalizie proprie con Creature Commandos, una serie animata con una serie di personaggi che sono essenzialmente la versione DC dei mostri della Universal.

Uno dei produttori della serie, il co-creatore di Harley Quinn Dean Lorey, ha afferma che i fan saranno "molto incoraggiati" dal tono che la serie assumerà e che sarà emblematico di tutto il DC Universe di Gunn.

I Creature Commandos

Creature Commandos servirà a impostare il tono del DCU

"Sarà la prima espressione del DC Universe di James Gunn. Lo consideriamo un canone e penso che esprima la sua prospettiva, dal punto di vista del tono, su dove vuole che questo universo vada", ha dichiarato Lorey a The Wrap durante la presentazione del listino Warner. "È Suicide Squad. L'ha fatto. Le persone non saranno sorprese da ciò che è, ma penso che saranno davvero incoraggiate a vedere quanto influenzerà questa nuova versione del DCU, di cui sono molto entusiasta".

Creature Commandos, Frank Grillo: "In questo caso il divieto ai minori è meritato"

"Creature Commandos si basa sul grande team della DC", aveva annunciato Gunn a proposito della serie. "Quello che stiamo facendo con il DCU è avere l'animazione legata direttamente al live action. Televisione, film e giochi si intrecciano nello stesso universo. Stiamo per ingaggiare attori in grado di interpretare i personaggi sia in questo che in altri film, alcuni dei quali sono già stati scritturati. Ho scritto tutti e sette gli episodi dello show ed è in produzione. Questa è la prima cosa, e mi piace molto".

Attualmente, il regista è impegnato nelle riprese di Superman e si occuperà anche della regia di alcuni episodi della Stagione 2 di Peacemaker, la cui produzione è in corso e sarà il progetto DCU successivo.