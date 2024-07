Superman: ecco tutti i personaggi presenti nel film diretto da James Gunn

Sono recentemente apparse online delle foto dal set di Superman diretto da James Gunn, che suggeriscono una connessione con Justice League International. In quanto, sono presenti diversi eroi della DC. Hawkgirl, Mr. Terrific e Guy Gardner sono tra i personaggi che appariranno in Superman, e che sono presenti in diverse immagini, suggerendo una connessione tra il loro team e il malvagio Maxwell Lord. Infatti, sembra che la Justice League International sia destinata a diventare una parte esistente ed essenziale dell'universo DC all'inizio di Superman.

Con l'Uomo D'Acciaio interpretato da David Coronswet e destinato a essere un tipo di eroe diverso e pieno di speranza, nel film verrà anche esaminato l'eroismo in un contesto aziendale, realistico. Una promessa intrigante per il nuovo universo.

Superman: ecco i personaggi della Justice League International che appariranno

In base alle loro uniformi omogenee, la sostituzione della Justice League della DCU sembra essere una rappresentazione aziendale dei supereroi. Vedere questi tipi di eroi completamente differenti e colorati, in un universo controllato dai capricci dei miliardari è una premessa entusiasmante e potrebbe promettere una bella storia di supereroi.

Superman: Legacy, una foto del cast

Con decenni di storie della JLI da cui attingere, la composizione completa del team rimane una domanda aperta. Poiché ci sono così tanti eroi iconici associati al gruppo, se dovesse concretizzarsi, il pubblico probabilmente vedrebbe più dei tre rivelati dalle foto sul set del film.

Superman: Legacy, Mr. Terrific, Metamorpho e tanti altri nel cast: qual è il piano di James Gunn?

Sembrerebbe che Sean Gunn, fratello di James, interpreterà Maxwell Lord. Abbiamo già visto l'attore in film Marvel come la trilogia dei Guardiani della Galassia. Non è chiaro se il personaggio apparirà in Superman. Tuttavia, varie immagini dal set hanno mostrato i loghi LordTech del personaggio associati al marchio JLI , rendendo probabile almeno la sua presenza come leader della Justice League International nel film.

Lord ha inizialmente assemblato la Justice League International da inizi meno malvagi. Mentre è probabile che il personaggio abbia davanti a sé un percorso tortuoso, simile a come è stato realizzato quando è stato interpretato da Pedro Pascal in Wonder Woman 1984. Non è chiaro esattamente cosa rappresenterà il suo personaggio nel DCU. Potrebbe essere un imprenditore con una convinzione sbagliata dell'uso degli eroi o potrebbe essere malvagio fin dall'inizio.