Batgirl, Peter Safran difende la cancellazione del film: "Avrebbe danneggiato il DC Universe"

La cancellazione di Batgirl, secondo Peter Safran, è stata una scelta giusta per il futuro del DC Universe.

Il co-CEO dei DC Studios, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha parlato del progetto che aveva come star Leslie Grace e poteva contare sulla presenza nel cast di Brendan Fraser.

Safran, presentando i prossimi progetti dello studio alla stampa, ha spieggato: "Batgirl è un personaggio che inevitabilmente includeremo nella nostra storia". Peter ha svelato: "Ho visto il film e c'erano molte persone incredibilmente talentuose di fronte e dietro la telecamera in quel film. Ma quel progetto non era distribuibile, e alle volte accade. Quel film non poteva essere distribuito".

Il co-CEO dello studio ha quindi ribadito: "Penso realmente che David Zaslav e il team abbiano preso una decisione davvero coraggiosa nel cancellarlo perché avrebbe danneggiato la DC. Avrebbe avuto delle conseguenze negative sulle persone coinvolte".

Safran ha voluto confermare: "Penso che abbiano realmente agito per sostenere la DC. I personaggi, la storia, la qualità di tutto quello. Ho parlato con Adil El Arbi e Bilall Fallah - i registi - la settimana scorsa. Ci piacerebbe lavorare con loro. Christina Hodson l'ha scritto. Alcune persone sono già tornate a lavorare con noi. Come ho detto, tante persone di talento sono state coinvolte, ma il film non poteva uscire. Non avrebbe potuto competere sul mercato. Era stato costruito per il piccolo schermo". Safran ha voluto ribadire: "Penso davvero non sia stata una decisione facile, ma hanno compiuto la scelta giusta mettendolo da parte".