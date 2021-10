DC League of Super-Pets: un nuovo teaser del film animato con Dwayne Johnson e Kevin Hart

DC League of Super-Pets ha ora un nuovo teaser e durante l'evento DC FanDome è stato annunciato inoltre che nel 2022 debutterà un videogioco ispirato al film animato.

Il video, che anticipa il trailer in arrivo a novembre, mostra un divertente scontro a distanza tra Krypto e Ace.

Il videogioco ispirato a DC League of Super-Pets sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, e PC ed è stato sviluppato da PHL Collective e Outright Games, che ha già realizzato progetti per ragazzi ispirati a Peppa Pig, La Famiglia Addams e Paw Patrol.

Ecco il trailer:

Il progetto sarà scritto e diretto da Jared Stern e il lungometraggio arriverà nelle sale americane tra un anno, il 20 maggio 2022.

DC League of Super-Pets sarà co-diretto da Sam Levine e proporrà sul grande schermo per la prima volta le avventure del miglior amico di Superman, ruolo affidato a Dwayne Johnson, affiancato da Ace che avrà la voce di Kevin Hart. Nel cast anche Vanessa Bayer, John Krasinski, Diego Luna, Natasha Lyonne, Kate McKinnon, Marc Maron, e Keanu Reeves.

Il lungometraggio animato si basa sui personaggi dei fumetti della DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Nel team della produzione ci saranno anche Patricia Hicks, Jared Stern, Dany Garcia e Hiram Garcia, in collaborazione con Jon Requa, Glenn Ficarra e Nicholas Stoller.