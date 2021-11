DC League of Super-Pets: nuove immagini e dettagli del film

Le nuove immagini di DC League of Super-Pets mostrano il team di improbabili eroi che uniranno le forze per salvare Metropolis.

DC League of Super-Pets arriverà nei cinema il 20 maggio 2022, ma le nuove immagini pubblicate da Entertainment Weekly regalano delle anticipazioni riguardanti i protagonisti della storia.

Il lungometraggio animato, nella sua versione originale, avrà Dwayne Johnson impegnato nel ruolo di Krypto, il fedele cane di Superman.

DC League of Super-Pets: un'immagine del film

In DC League of Super-Pets Krypto ha gli stessi poteri del suo proprietario, ma non sa come giocare con gli altri animali. Tutto cambia quando sarà costretto a guidare un team di altri animali per salvare Metropolis.

Jared Stern, regista e sceneggiatore del film, ha dichiarato: "Volevo che ci fosse una minaccia reale e non fosse solo un film divertente, ma ci fosse un vero pericolo per i supereroi che può essere risolto solo da un gruppo di animali. Voglio che le persone escano dalla sala pensando che l'animazione è una tecnica e non un genere. Voglio che pensino 'Era un grandioso film di supereroi e aveva tutti gli elementi tipici: scene d'azione grandiose ed era realmente divertente".

Nelle immagini vengono mostrate Merton la tartaruga (Natasha Lyonne), PB il maiale (Vanessa Bayer), Chip lo scoiattolo (Diego Luna) e Ace (Kevin Hart).

DC League of Super-Pets: un'immagine del film

L'idea per il film è nata facendo visita a un rifugio per animali: "Sembravano così impotenti. Non so perché, ma ho pensato 'E se avessero dei poteri?'".

Il rapporto tra Krypto e Ace sarà poi al centro della trama: "Ace viene dalla strada, è un cucciolo che ha vissuto in un canile e sa qualcosa in più sull'essere un cane normale rispetto a Krypto".