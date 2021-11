DC League of Super-Pets: John Krasinski darà voce a Superman

Nel film DC League of Super-Pets sarà l'attore John Krasinski a dare voce a Superman e online è stata condivisa la prima immagine del supereroe.

Il costume indossato da Clark Kent nel progetto animato sembra sia ispirato ai cartoni di Max Fleischer negli anni quaranta.

Nel film DC League of Super-Pets apparirà anche il villain Lex Luthor, parte affidata a Marc Maron.

John Krasinski ha dichiarato ironicamente via Twitter: "Ho sempre voluto realizzare un film con Dwayne Johnson. Bene, questi sono i ruoli che siamo nati per interpretare! (Per vostra informazione, DJ è quello con la lingua)".

The Rock, nel lungometraggio, ha la parte di Krypto, il Supercane, fedele compagno di Superman. Kevin Hart sarà invece Ace, il cane di Batman. Tra le star coinvolte a dare voce ai personaggi presenti nell'avventura ci sono anche Keanu Reeves, Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, e Diego Luna.

Alla regia di DC League of Super-Pets ci sono Jared Stern, autore anche della sceneggiatura, e Sam Levine. Nel team della produzione ci sono anche Patricia Hicks, Dany Garcia, Hiram Garcia, John Requa, Glenn Ficarra, e Nicholas Stoller.