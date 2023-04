DC: dei celebri YouTuber rifiutano l'offerta di James Gunn di dirigere un film

Il Presidente dei DC Studios James Gunn ha proposto a dei registi emergenti e celebri YouTuber di dirigere un film per il nuovo universo cinematografico, ma la risposta sarebbe stata negativa.

Non tutti hanno fretta di dirigere un cinecomic. È il caso, ad esempio, dei registi e YouTuber Danny e Michael Phlippou, proprietari del canale RackaRacka, che avrebbero rifiutato la proposta di James Gunn di dirigere un film DC.

Il duo australiano, che di recente ha debuttato alla regia del film Talk to Me, avrebbe infatti detto no a un'offerta da parte di James Gunn di occuparsi di un "progetto DC" non specificato (Comicbook riporta che si tratterebbe di un film).

A rivelarlo sarebbero stati loro stessi durante una live di Instagram.

"Com'è andato l'incontro con i vertici DC? Alla grande. L'incontro è andato benissimo" ha spiegato Danny "Ci hanno offerto un progetto, ma abbiamo deciso di rifiutare per il momento. Volevamo concentrarci sul realizzare del nostro materiale originale, per ora".

"Ma sì, vedremo in futuro. Non si può mai sapere. E non vedo l'ora di vedere cosa farà James Gunn alla guida di questo universo. Sono elettrizzato all'idea!" ha poi aggiunto.

James Gunn rivoluziona il DC Universe: ecco a voi "Gods and Monsters"

Non sappiamo di che progetto potrebbe trattarsi, ma è di certo interessante vedere come Gunn non stia prestando attenzione solo a nomi rinomati nel campo e con maggiore esperienza, ma anche a giovani promesse.

Come sarà ripagato in termini di creatività e qualità? Potrebbe essere questa la chiave per distinguersi da quanto fatto finora e mettere su un universo cinematografico di successo? Voi cosa ne pensate?