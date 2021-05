Daydreamer, anticipazioni ultima puntata del 28 maggio 2021: Can e Sanem insieme per sempre

Per Daydreamer - Le ali del sogno, che torna oggi, venerdì 28 maggio 2021 alle 16:30 su Canale 5, è arrivata l'ultima puntata: dalle anticipazioni sappiamo che Can e Sanem si sposeranno!

Daydreamer - Le ali del sogno è giunta così all'ultima puntata, che andrà in onda oggi, venerdì 28 maggio 2021, su Canale 5 alle 16:30. Can, riacquistata la memoria, può finalmente fare progetti per il futuro con Sanem.

Sappiamo infatti dalle anticipazioni che il Divit organizzerà una festa alla tenuta di Mihriban invitando proprio tutti, dalle famiglie ai dipendenti/amici della Fikri Harika, come mostra la clip estratta dal gran finale. Le comunicazioni che a Can preme fare sono due: l'aver finalmente riacquistato la memoria ma soprattutto il voler chiedere a Sanem di sposarlo. Sotto gli occhi di parenti e amici, il ragazzo troverà finalmente il modo (con tanto di anello di diamanti) di fare la proposta di matrimonio alla Aydin.

Che accetterà, tra l'entusiasmo generale, e poco tempo dopo, con una cerimonia intima, i due saranno finalmente dichiarati marito e moglie!

Dopo i saluti di rito, Can e Sanem salperanno per l'agognato viaggio intorno al mondo, che durerà ben due anni, in cui la coppia avrà finalmente l'occasione di visitare le Galapagos.

Tornati a Istanbul, li ritroveremo in ospedale: per Sanem è arrivato il momento di mettere al mondo i loro tre gemelli, mentre Can è al suo fianco.

La soap turca con Can Yaman tornerà per l'ultima volta su Canale 5 oggi, venerdì 28 maggio 2021, alle 16:30. È possibile recuperare le vecchie puntate anche in streaming, sul portale Mediaset Infinity, che consente di ripercorrere ancora una volta tutti i travagli d'amore di Can e Sanem.