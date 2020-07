DayDreamer: il calendario con Can Yaman e uno speciale per celebrare il successo della soap

Chiamatelo il poter di Can Yaman ma DayDreamer è diventata un tale fenomeno da avere, ora, anche una linea di prodotti dedicati, a cominciare dal calendario e da uno speciale di 100 pagine.

Dallo scorso 22 luglio infatti è disponibile sul mercato italiano il primo prodotto ufficiale legato a Daydreamer - Le ali del sogno, nuova soap campione d'ascolti del day-time di Canale 5. Nelle edicole sono disponibili i poster-calendario in maxi formato con le più belle immagini dei protagonisti della serie, a cominciare dall'acclamatissimo Can Yaman. Sono 16 mesi (il calendario va infatti da settembre 2020 a dicembre 2021) in compagnia degli interpreti che compongono il cast della soap che ogni giorno viene seguita ormai da oltre 2 milioni di persone. Ad accompagnare ogni mese ci saranno le schede dei personaggi con alcuni dati e le loro frasi più iconiche.

Non è finita qui perchè giovedì 6 agosto arriverà nelle edicole e nelle librerie uno speciale di quasi 100 pagine dedicato esclusivamente alla soap turca che darà l'opportunità di scoprire qualcosa di più sugli attori principali, conoscere in anticipo cosa succederà nelle puntate non ancora andate in onda e sarà naturalmente pieno di immagini del bel Can Yaman. A completare lo speciale ci saranno 4 poster da staccare e appendere e l'immancabile oroscopo estivo targato DayDreamer.