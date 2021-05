Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 27 maggio 2021: Can e Sanem di nuovo insieme

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di giovedì 27 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni della penultima puntata della soap turca Can e Sanem sono ufficialmente fidanzati!

Dopo mille accadimenti e mille ripensamenti, Can ha finalmente capito di essersi innamorato di Sanem ancora una volta e che è proprio lei la donna della sua vita.

Lei dal canto suo, dopo la perdita di memoria e gli "attacchi" di Ayca, in un momento di sfiducia aveva pensato di partire e lasciarsi tutto alle spalle ma la sorpresa di Can alla stazione ha messo a tacere ogni dubbio: lui la ama e ora, a differenza della prima volta, non ci sarà nessun ostacolo nella loro relazione.

Can e Sanem sono finalmente tornati insieme!

La soap turca con Can Yaman, che tornerà giovedì 27 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale Mediaset Infinity, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.

Per Daydreamer - Le ali del sogno si tratta della penultima puntata: la soap si concluderà ufficialmente venerdì 28 maggio.