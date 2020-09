Daydreamer - Le ali del sogno trame del 20 e 26 settembre 2020: Can e Sanem finiscono sui giornali

Daydreamer - Le ali del sogno torna domenica 20 e sabato 26 settembre 2020 su Canale 5 con due episodi in totale e la trama anticipa parecchio gossip su Can e Sanem.

Daydreamer - Le ali del sogno torna il 20 e 26 settembre 2020 su Canale 5, rispettivamente alle 16:23 e alle 15:14 con due episodi in totale e le trame anticipano che l'amore tra Can e Sanem si farà sempre più chiacchierato, tanto da finire sulle riviste scandalistiche.

Domenica 20 settembre, alle ore 16:23

Ceyda comunica a Can che finalmente Mackinnon ha accettato di partecipare a una cena di lavoro, ma Can si vede costretto a rifiutare: ha un appuntamento speciale con Sanem perchè ha deciso che la porterà al rifugio e guarderanno le stelle. I due sono ormai fidanzati, ma Sanem non si decide a parlarne ai genitori. È una bella giornata anche per Leyla, poiché Emre afferma di provare dei sentimenti per lei.

Quella sera stessa un ladro spaventa a morte Mevkibe. Sanem è irraggiungibile così Leyla chiede aiuto a Emre per rintracciare Can al rifugio.

Sabato 26 settembre, alle ore 15:14

Can e Sanem vivono felicemente il loro amore fino a quando Aysun e Ihsan vedono Can che accompagna Sanem a casa in piena notte. Da quel momento nel quartiere si scatenano i pettegolezzi, fino a quando arrivano all'orecchio di Mevkibe e Nihat, che per difendere loro figlia, arrivano alle mani con le malelingue. Sanem è decisa a parlare a sua madre del suo rapporto con Can, ma Aylin, che è a conoscenza della relazione, la precede dando la notizia ai giornali. Vuole dimostrare a Emre che è ancora in grado di ferire lui e la sua famiglia. I genitori di Sanem vengono a sapere la cosa nel modo peggiore: dalle riviste di gossip.