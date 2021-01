Daydreamer - Le ali del sogno trama 7 gennaio 2021: un affascinante sconosciuto piomba nella vita di Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna stasera su Canale 5 alle 21:47 con 3 episodi e la trama del 7 gennaio 2021 anticipa che Sanem si incontra e si scontra, nel vero senso della parola, con un affascinante sconosciuto che scatenerà la folle gelosia di Can.

Polen propone a Can di trasferirsi nei Balcani e lui accetta, gettando però nello sconforto Sanem, che si licenzia dall'agenzia. Ancora sconvolta da quanto accaduto, la ragazza viene investita da un'auto alla cui guida c'è il misterioso Yigit, che la accompagna in ospedale e la assiste tutto il tempo.

Quando Sanem viene dimessa Yigit la accompagna anche a casa, provocando la gelosia di Can, che tenta senza successo di convincere la Aydin a rimanere nella sua agenzia.

Yigyt, che sembra molto interessato a Sanem, la accompagna a casa in macchina e le chiede il numero di telefono. Leyla che era con loro, scendendo fa cadere il diario di Sanem, che rimane in macchina di Yigit. Sanem, per non far preoccupare i genitori non dice nulla dell'incidente, ma Guliz, per sincerarsi delle sue condizioni, va a trovarla e senza volerlo, mette al corrente Mevkibe e Nihat della situazione.

Sanem riceve un telefonata da Yigit che le dice di aver trovato il suo diario e di non essere riuscito a resiste alla tentazione di leggerlo e le fa i complimenti per la sua scrittura, offrendole anche il suo aiuto in veste di editore. Sanem pur essendo lusingata dai complimenti di Yigit non riesce a essere felice perché le manca Can. Da parte sua Can, che era in procinto di partire per i Balcani, rimanda la sua partenza...

Daydreamer - Le ali del sogno, dopo una lunga pausa durata quasi un mese, torna oggi in prima serata dalle su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play. Le puntate in onda il 7 gennaio 2021 saranno poi disponibili per il rewatch in streaming in qualsiasi momento sulla pagina DayDreamer - Le ali del sogno di MediasetPlay.

Per vederla in qualsiasi momento da Smart TV basterà sintonizzarsi su un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat), premere il tasto "Freccia su" del telecomando e con le frecce destra e sinistra scorrere le sezioni dell'applicazione. DayDreamer è sotto la voce "Fiction e Serie TV".