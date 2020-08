Daydreamer - Le ali del sogno trama 6 agosto 2020: Sanem ancora nella trappola di Aylin

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 6 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa già nuovi problemi nella relazione tra Can e Sanem, ancora per colpa di Aylin ma non solo...

I genitori di Sanem la invitano a prendere le distanze dal suo capo anche perchè, dopo averlo visto con le modelle per lo spot, pensano sia solo un impenitente dongiovanni. Lui in realtà tiene moltissimo alla loro figlia, tanto da essere diventato furioso quando ha scoperto l'anello di Sanem tra le mani di Aylin. Così prende una decisione: parlerà chiaro a Mevkibe e Nihat! Peccato che i due fraintenderanno ancora una volta, "aiutati" in questo dall'atteggiamento elusivo di Sanem. La ragazza in realtà si sente ancora terribilmente in colpa per la verità che è costretta a tacere a Can, soprattutto ora che Aylin sembra riuscita ancora a mettere a segno il suo piano, ingannando nuovamente la povera Aydin, ormai in balia dei suoi nemici. Leyla intanto è costretta a ravvedersi su Emre: dopo averla invitata a pranzo, cerca di coinvolgerla in un affare poco trasparente. La ragazza non gradisce affatto.

Daydreamer in pausa ad agosto: quando tornerà la soap con Can Yaman

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 153 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.