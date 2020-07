Daydreamer - Le ali del sogno trama 3 luglio 2020: Can vuole dichiararsi a Sanem, ma lei...

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 3 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama ci porta all'attesa dichiarazione di Can. Peccato che Sanem non voglia saperne... Cosa è successo nel frattempo?

Grazie ad Ahyan e J.J., Sanem è riuscita a rintracciare l'hacker ma anche il mandante, la persona che ha cercato di screditare Can. Il bel Divit, dal canto suo, può finalmente essere riabilitato di fronte alla commissione. Purtroppo Emre ha intercettato le mosse di Sanem e ha impedito che la verità su Aylin venisse a galla. Sanem, nonostante tutto, insiste per mettere fine a questa storia e raccontare tutto a Can. La ragazza minaccia di licenziarsi così Emre le offre una enorme cifra di denaro per trasferirsi alle Galapagos. La Aydin rifiuta, gettando Emre in preda all'ansia e ai sensi di colpa. Purtroppo il rimorso tormenta anche Sanem, ed è per questo che, nel momento in cui Can decide finalmente di dichiararle i suoi reali sentimenti, lei decide di non volerlo ascoltare.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.