Daydreamer - Le ali del sogno trama 27 settembre 2020: Can ha tradito Sanem con Ceyda?

Daydreamer - Le ali del sogno torna domenica 27 settembre 2020 su Canale 5 alle 16:23 con un episodio e la trama lascia forse supporre che Can possa aver tradito Sanem?

Il gossip riguardante la relazione tra Can e la Aydin travolge tutti, come anticipa il promo dell'episodio 71.

La mamma di Sanem si presenta, furiosa, alla Fikri Harika: come possono, sua figlia e Can, aver nascosto a tutta la famiglia di essere così intimi? Ma soprattutto come possono aver permesso che la stessa Mevkibe potesse saperlo solo attraverso un giornale scandalistico?

I due ragazzi provano a rassicurarla ma per farlo hanno bisogno di inventare una bugia: i paparazzi, a loro dire, avrebbero modificato a bella posta la foto per farli sembrare molto più vicini di quanto fossero.

La bugia sembra reggere ma ha delle conseguenze, anzitutto Mevkibe e Nihat impongono ad entrambe le figlie un coprifuoco per evitare che finiscano ancora sulla bocca di tutti.

Nel frattempo c'è qualcuno che non vede l'ora di togliersi Sanem dai piedi: è Ceyda. La donna decide di rinnovare a Can l'invito a cena e il Divit no può far altro che accettare. Sanem è fuori di sé dalla gelosia ma questo è nulla rispetto a quello che l'attende... Durante tutta la serata Ceyda farà di tutto per sedurre il ragazzo, ma soprattutto si lascerà fotografare in atteggiamenti equivoci dai paparazzi appostati fuori dal ristorante. Quello che vedrà l'indomani sui giornali manderà Sanem su tutte le furie! Ma cosa è realmente successo tra Can e Ceyda?