Daydreamer - Le ali del sogno trama 27 agosto 2020: Leyla smaschera Emre e Aylin

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 27 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che, per via di Leyla, Can scoprirà cosa Emre ed Aylin stanno tramando, con le ovvie conseguenze.

Mevkibe è presidentessa dell'associazione di quartiere e si rende conto che l'incarico è molto più impegnativo del previsto. Tuttavia non è si dimostra distratta dalla nuova carica quando si tratta di notare lo strano comportamento di Sanem, come anticipa il promo dell'episodio 52.

Sanem scopre per caso che Leyla è in possesso dell'atto costitutivo tra Emre e Aylin e litiga con sua sorella. Leyla, in preda ai sensi di colpa, consegna il documento a Can, che si precipita infuriato da Emre e Aylin dicendo di non avere più un fratello.

Muzaffer prova a rientrare in casa, ma Aysun lo caccia via definitivamente lanciandogli dei sacchi pieni di vestiti.