Daydreamer - Le ali del sogno trama 26 agosto 2020: Fabbri fa esplodere la gelosia di Can

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 26 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama fa esplodere la gelosia di Can per la situazione che si è venuta a creare tra Fabbri e Sanem.

Anche Sanem e Cey Cey hanno aiutato Mevkibe con la campagna per l'elezione del Presidente dell'Associazione di quartiere, come svela il promo dell'episodio 51. Intanto tra la mamma delle Aydin e Aysun è guerra aperta perchè si è scoperto che al momento il numero dei voti è in perfetta parità. C'è però qualcuno che non ha ancora votato: è Muzo, che con il suo voto potrebbe fare la differenza. Il ragazzo decide di appoggiare Mevkibe mandando su tutte le furie la madre.

Per Sanem, però, non è tempo di festeggiare la vittoria della madre perchè un imprevisto rischia di mettere seriamente la parola fine al suo rapporto con Can.

La ragazza ha ricevuto un regalo bellissimo, un abito da sogno, prima del party e pensa sia opera di Can. È anche convinta che il fotografo le abbia organizzato una festa di compleanno. Purtroppo si renderà conto di aver preso un granchio. L'abito è un dono di Fabri, che alla festa comincia a flirtare con lei, scatenando la gelosia di Can. La tensione tra il Divit e la povera Aydin è alle stelle: lui le dice, mentendo, di vederla solo come una dipendente, lei si dispera.