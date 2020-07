Daydreamer - Le ali del sogno trama 24 luglio 2020: non c'è pace per Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 24 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e, e la trama prospetta un nuovo momento difficile per Sanem, nonostante il bacio sembrava prospettare una strada ora tutta in discesa.

Can e Sanem si sono baciati e Polen è andata via di casa. La Aydin sembra finalmente avere ottenuto quello che voleva ma nuovi guai sono dietro l'angolo: Deren è infatti gelosa di lei e la mette in guardia. La Fikri deve poi occuparsi di girare un nuovo spot per l'Orgatte e Osman sarà di nuovo il protagonista. Purtroppo Sanem, non una campionessa di attenzione in tanti momenti, rompe inavvertitamente la preziosa macchina fotografica che Can ha messo a disposizione per l'occasione e tutti pensano che, dopo questo incidente, la ragazza verrà licenziata.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.