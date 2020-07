Daydreamer - Le ali del sogno trama 23 luglio 2020: il primo vero bacio tra Can e Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 23 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e, in base alla trama, sappiamo che nella prossima puntata ci sarà il primo vero bacio di Can e Sanem.

L'amore è al centro dei pensieri di tutti in Daydreamer: lo è per Muzzafer e Ayhan, come anticipa la clip dell'episodio 32, lo è per Sanem, che ha fatto di tutto per non cedere il cuore del bel Can a Polen. Sfortunatamente sembra che il suo piano non abbia funzionato: Gulin le rivela in taxi, mentre stanno andando alla festa, che Polen ha portato tutte le sue cose a casa del Divit, e che i due sembrano intenzionati a fare sul serio.

La ragazza, sotto il peso della delusione, decide di fuggire e di raggiungere CeyCey in teatro, ma Can, scoperto quanto accaduto, è deciso a farle capire che è in errore.

Corre da lei per rivelarle che è proprio lui il suo Albatros e le dà quel primo vero bacio, finalmente non più al buio.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.