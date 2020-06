Daydreamer - Le ali del sogno trama 22 giugno 2020: gelosia e diffidenza allontanano Can e Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna lunedì 22 giugno 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama non è portatrice di buone notizie per i fan della coppia formata da Can e Sanem.

Durante il viaggio, infatti, i due sembravano sempre più vicini, ma dopo quello che Emre le ha raccontato, la ragazza sembra proprio non riuscire a vincere la diffidenza nei confronti del bel fotografo. A peggiorare la situazione si è aggiunta la naturale gelosia provata da Sanem durante l'incontro di lavoro con la bella Azru: come ha già dimostrato il promo dell'episodio 9, la modella, sul set fotografico, si rivela capricciosa e insopportabile nei confronti di tutti, ad eccezione di Can.

La Aydin, vista la propria posizione all'interno dell'azienda, decide di chiedere a Can di comportarsi con maggiore formalità.

Nel frattempo il padre di Sanem, ha deciso di mettere in vendita il negozio, ma la ragazza ha buone notizie: ha provveduto a saldare il debito grazie all'anticipo del suo stipendio. In realtà a darle il denaro è stato Emre, in cambio della sua segreta collaborazione.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.