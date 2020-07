Daydreamer - Le ali del sogno trama 21 luglio 2020: è guerra tra Sanem e Polen

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 17 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e, in base alla trama, ne vedremo delle belle tra Sanem e Polen, in una guerra per la conquista del bel Can senza esclusione di colpi.

Nihat, Mevkibe e Ayan, cacciano Osman dalla cucina: invece di preparere il catering deve riposare, visto che è diventato l'attore protgonista dello spot, come mostra la clip con le anticipazioni dell'episodio 30.

Can ha trovato la soluzione al problema dello spot da girare da capo: tutta la troupe pernotterà nel bosco in modo da essere subito pronti per il giorno successivo. Le riprese inizieranno la mattina presto e la pubblicità dovrà essere girata nel minor tempo possibile. Anche Sanem si trattiene sul posto e tra lei e Can, dopo il bacio appena accennato, sembra essere finalmente tornato il sereno dopo le liti e le incomprensioni dei giorni precedenti. Passano addirittura la notte insieme, addormentati l'uno nelle braccia dell'altro su un'amaca. La mattina però Polen arriva sul set ed è più agguerrita che mai. Aylin le ha fatto notare che Sanem non perde mai di vista il bel fotografo, e Polen è decisa a mettere all'angolo la sua avversaria in amore. Quando Sanem lo capisce, decide di non rimanere più a guardare.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.