Daydreamer - Le ali del sogno trama 21 agosto 2020: Sanem scopre il doppio gioco di Emre

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 21 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che sarà proprio Sanem a scoprire finalmente il doppio gioco di Emre e Aylin.

Sanem accetta l'aiuto di Fabbri che acquisisce le quote dell'agenzia e diventa socio salvandola dal fallimento, ma Can è furioso di gelosia: non può accettare che la Aydin abbia venduto quella fragranza che tanto significa per loro. Sanem intanto scopre finalmente il doppio gioco di Emre e Aylin: il più giovane dei fratelli Divit viene licenziato dalla Fikri Harika.

Muzaffer nel frattempo, come svela il promo dell'episodio 48, sequestra l'autista di Fabbri per scambiarlo con Sanem, convinto che l'imprenditore tenga in ostaggio la ragazza.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconta, in 153 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.