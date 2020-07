Daydreamer - Le ali del sogno trama 2 luglio 2020: Sanem convince Can a restare

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 2 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama si concentra su Can che, rincuorato da Sanem, decide di affrontare a testa alta la commissione disciplinare.

Can, sconfortato e stanco per i continui sabotaggi, ha deciso di mollare tutto e di andare via da Istanbul. Sanem è corsa a cercarlo e l'ha trovato nel bosco. La ragazza è riuscita a convincerlo a restare e il Divit ha deciso di affrontare quindi la commissione disciplinare. Intanto Ahyan, seguendo le indicazioni di Sanem, ha trovato l'indirizzo dell'hacker e informato subito l'amica. Purtroppo però le cose prendono una piega diversa. Emre infatti, dopo aver scoperto l'ultimo colpo bassi di Aylin, pur con grossi sensi di colpa, è in agguato.

Sul fronte degli amori presenti e futuri, invece, Ayhan trova Leyla addormentata sul divano di casa sua e qualcuno che la contempla rapito: come il promo dell'episodio 17 ci svela, è Osman.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.