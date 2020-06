DayDreamer - Le ali del sogno trama 18 giugno 2020: Can e Sanem in viaggio insieme

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 18 giugno 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa un'altra occasione per Can e Sanem per rimanere da soli: un viaggio di lavoro.

Durante un party aziendale a casa di Can ed Emre, Sanem finisce in piscina scatenando momenti surreali con Can. Emre ribadisce a Sanem che lo deve aiutare a bloccare Can nella nuova produzione. Nihat e Mevkibe decidono di mettere in vendita il negozio non sapendo che il loro debito è già stato saldato da Sanem. Emre e Aylin discutono dei piani per fermare Can: ma Aylin metterà in piedi un ricatto per strappargli un contratto. Nel frattempo si scopre che il pc che ha inviato le mail ad Aylin è quello di Leyla. Can vuole tentare di recuperare la collaborazione con Arzu Tas e parte con Sanem per incontrarla e convincerla a tornare sui suoi passi.

Qui il promo con qualche dettaglio in più sull'episodio 7.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.