Daydreamer - Le ali del sogno trama 17 luglio 2020: Can e Sanem pericolosamente vicini

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 17 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa l'avverarsi di un vecchio sogno di Sanem: lei e Can, in mare, pericolosamente vicini...

Dopo la grossa lite con Can, Sanem si ritrova sul set con il fotografo per girare la pubblicità dei prodotti di Levent, ma lui non perde occasione per metterla in imbarazzo. Intanto l'attore scelto per lo shooting si sente male e Osman diventa il nuovo testimonial dello spot per i prodotti biologici, con grande felicità di Leyla. A fine riprese tra Can e Sanem c'è un riavvicinamento. I due infatti, finalmente soli, si trovano in acqua e tra loro sta per scattare l'attesissimo bacio: Sanem rivive così, ma questa volta nella realtà, una scena che in precedenza aveva solo sognato...

Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.