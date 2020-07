Daydreamer - Le ali del sogno trama 16 luglio 2020: il ritorno di Aylin crea tensioni in agenzia

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 16 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama prospetta nuove tensioni in agenzia, questa volta per il ritorno della bella Aylin.

Aylin fa il suo ingresso trionfale alla Fikri, destando lo stupore di tutti i presenti e lo sconcerto di Leyla, come anticipa il promo dell'episodio 27. I preparativi dello spot creano diversi problemi tra i dipendenti. Mevkibe invita a casa sua Can per fare da giudice tra i suoi piatti e quelli della rivale. Il ragazzo, bendato e imboccato da Sanem, dovrà dare il suo parere sulle leccornie che assaggerà. Più tardi, però, i due finiscono di nuovo per litigare per colpa della gelosia del bel capo. Osman intanto è stato scelto come nuovo modello dello spot per i prodotti biologici.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.