Daydreamer - Le ali del sogno trama 15 luglio 2020: Polen prova a riconquistare Can

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 15 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama parla di una Polen molto agguerrita: vuole riconquistare Can!

Trovato Can, Polen nasconde a Sanem quello che ha visto e la fa tornare indietro da sola, come anticipa il promo dell'episodio 26. La donna ha deciso di rimanere qualche giorno in più a Istanbul per cercare di riconquistare il suo bel fotografo, ma ha anche deciso di approfondire la conoscenza di Sanem, per avere la conferma che l'attrazione tra i due sia reciproca e per capire chi sia la donna che ha rubato il cuore a Can.

Intanto è tutto pronto per le riprese dello spot per il prodotto della linea organica di Levent. Nell'agenzia di Can si organizza il catering vegano per la troupe e Leyla ha convinto Osman a occuparsene. Il macellaio può contare sull'aiuto di Nihat, di Muzzafer e inaspettatamente anche su quello di Mevkibe.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.