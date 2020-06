Daydreamer - Le ali del sogno trama 15 giugno 2020: Sanem contro Can?

Daydreamer - Le ali del sogno torna lunedì 15 giugno 2020, su Canale 5 alle 14:45 e la trama della puntata fa già tremare i fan di Sanem, che fa una mossa azzardata e si mette contro Can.

Come Can e Aziz sanno ormai molto bene, c'è una talpa all'interno dell'agenzia. Purtroppo ancora non immaginano che la persona da cui guardarsi sia proprio Emre, fratello minore di Can.

Emre, con l'inconsapevole complicità di Sanem, che arriva a intrufolarsi a casa del suo capo ma solo nel tentativo di salvare la sorella dal licenziamento, trama alle spalle del fratello Can per accaparrarsi un'importante campagna pubblicitaria.

Qui il promo che anticipa quanto vedremo nella quarta puntata della soap.

Daydreamer - Le ali del sogno, cast e personaggi della nuova soap di Canale 5

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.