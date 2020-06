Daydreamer - Le ali del sogno, cast e personaggi della nuova soap di Canale 5

Daydreamer - Le ali del sogno è la nuova soap turca in onda nel daytime di Canale 5 con protagonista Can Yaman: ecco il cast e i personaggi.

A determinare il successo di Daydreamer - Le ali del sogno, nuova soap di Canale 5, sarà in primis il suo cast (con relativi personaggi), a cominciare dal bel Can Yaman, già apprezzato lo scorso anno in Bitter Sweet- Ingredienti d'amore.

Se Daydreamer - Le ali del sogno è sicuramente arrivata in Italia trasportata anche dalla popolarità di Can Yaman presso il pubblico di casa nostra, tuttavia non sarà da solo in questa avventura che, andata già in onda in Turchia, si è rivelata ancora una scommessa vinta nella carriera del giovane attore.

Conosciamo più da vicino personaggi e relativi interpreti della nuova soap in onda su Canale 5:

Can Divit (Can Yaman)

Can è un fotografo, noto a livello internazionale, dal carattere irrequieto e appassionato di sport estremi, che passa la maggior parte dell'anno in giro per il mondo. Sanem gli darà il soprannome di Albatro, il grande uccello - che si è fatto tatuare sul petto - che può percorrere 80mila chilometri in sette anni senza mai fermarsi e ha un'apertura alare di quattro metri. Si troverà suo malgrado a gestire l'agenzia pubblicitaria Fikri Harika, bersagliata da una misteriosa talpa.

Can Yaman è nato Istanbul l'8 novembre 1989. In Italia è conosciuto anche per il ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore. In patria ha ricevuto numerosi premi tra cui quello di Miglior attore emergente nel 2019. Parla correttamente quattro lingue: turco, italiano, tedesco e inglese.

Sanem Aydin (Demet Ozdemir)

Sanem abita in un popolare e caratteristico quartiere. È una sognatrice, con grandi aspettative per il suo futuro: sogna infatti di diventare una scrittrice e di trasferirsi alle isole Galapagos, dimora degli Albatri. Ciò la rende ricca di energia e dotata di una grande forza. La sua famiglia è molto unita e Sanem ha un ottimo rapporto con il padre Nihat, mentre con la sorella Leyla e la madre Mevkibe non riesce ad andare sempre d'accordo. Si farà assumere alla Fikri Harika per non sposare Muzaffer, un vicino di casa che proprio non sopporta.

Demet Özdemir è nata a İzmit il 26 febbraio 1992. Ha studiato danza ed è stata una ballerina per la cantate Bengü. Alla tv turca ha esordito nel 2013 nella serie Sana Bir Sır Vereceğim.

Nihat e Mevkibe Aydin (Berat Yenilmez e Ozlem Tokaslan)

Nihat e Mevkibe sono i genitori di Sanem e Leyla. L'uomo gestisce una bottega di generi alimentari nel quartiere in cui abita, mentre la donna si dedica principalmente alle faccende domestiche. Il primo va più d'accordo con Sanem, mentre la seconda è abbastanza complice di Leyla. A causa in un debito contratto con uno strozzino, i due coniugi rischieranno di perdere il negozio familiare.

Berat Yenilmez è nato il 5 ottobre del 1970, si è laureato presso il dipartimento di teatro dell'Università Charles Sturt in Australia. Ha anche studiato recitazione presso il Centro GezenArt di Müjdat. Ha partecipato a numerosi lavori televisivi e cinematografici.

Özlem Tokaslan è nata in Provincia di Smirne il 13 novembre 1973. Ha esordito nella serie Ömre bedel, trasmessa tra il 2009 e il 2010. Nel 2016 entra nel cast della popolare serie No: 309, partecioando a 65 episodi con il ruolo di Yildiz Sarihan.

Leyla Aydin (Oznur Serceler)

Leyla Aydin, sorella maggiore di Sanem e primogenita di Nihat e Mevkibe. Si sente completamente realizzata con il suo ruolo di segretaria personale di Emre Divit, uno dei proprietari della famosa agenzia pubblicitaria Fikri Harika. Per via di un malinteso rischierà però di perdere il suo impiego e temerà di dover ricominciare tutto da capo.

A prestarle il volto ci sarà Öznur Serçeler, già conosciuta in Italia per essere stata Fatos in Bitter Sweet. L'attrice è nata a Kayseri e ha studiato musica presso l'Università Bilkent di Ankara. In televisione ha debuttato nel 2011 con la serie Nuri.

Emre Divit (Birand Tunca)

Fratello minore di Can, Emre Divit si è sempre occupato dei conti dell'azienda Fikri Harika. Comincia a provare una sorta di gelosia per Can nel momento in cui quest'ultimo assume la direzione dell'agenzia. Segretamente innamorato di Aylin, un ex dipendente del padre Aziz, è lui la talpa che passa alla donna le informazioni riservate sull'impresa familiare. Col trascorrere degli episodi, Emre comincerà però a dubitare dei sentimenti di Aylin nei suoi confronti e temerà che l'amante lo stia solo usando per trarre benefici economici per la sua impresa.

Birand Tunca è nato ad Istanbul il 5 ottobre del 1990, ha studiato teatro al Mijdat Gezen Art Center Theatre, è amante dello sport e ha debuttato sul piccolo schermo nella serie turca Dirilis Ertugru, bisol, era il 2014 e l'attore era stato scritturato per due episodi.

Aylin Yuksel (Sevcan Yasar)

Ex dipendente della Fikri Harika, Aylin sfrutta il suo "legame" con Emre per ottenere in anteprima le campagne pubblicitarie dell'agenzia e sottrarre i lavori al clan Divit. Schiva e senza scrupoli, la "dark lady" non esiterà a compromettere la serenità di tutti i personaggi principali per favorire la sua piccola impresa.

Nata nel 1990, Sevcan Yaşar è una modella e attrice turca, ha vinto il concorso Miss Model of Turkey, e il Miss Model of World tenutosi in Cina. Laureatasi in Biologia ha studiato teatro ad Intsabul presso il dipartimento teatrale dell'Università di Yeditepe. In televisione è apparsa in Kayıp Şehir e Böyle Bitmesin.

Ayhan (Ceren Tasci)

Ayhan è la migliore amica di Sanem. Ayhan è la migliore amica di Sanem, con cui condivide i sui sogni e le sue passioni, coinvolge tutti con la sua allegria e le mille idee, non tuete realizzabili.

Ceren Tasci è nata il 15 maggio del 1989 a Intsabul, ha raggiunto la popolarità grazzie al il ruolo di Filiz Sarihan nella serie No: 309.

Osman Isik (Ali Yagci)

Osman è il macellaio del quartiere segretamente innamorato di Leyla, alla quale non riesce a confessare i suoi sentimenti. Ali Yagci è nato ad Ayvalık, città balneare nella costa nord-occidentale della Turchia, ha 30 anni. Ha studiato recitazione preso la scuola d'arte drammatica Deniz Erdem con sede ad Istanbul. Ha debuttato nel 2015 nella serie in Umut apartmani.

Muzaffer Kaya (Cihan Ercan)

Ossessionato da Sanem, Muzaffer è convinto che prima o poi riuscirà a sposarla. Appiccicoso, poco coraggioso e completamente privo di esperienza con il genere femminile, il ragazzo deciderà di rivolgersi all'improvvisata "life coach" Ayhan per tentare di conquistare Sanem. Ogni suo tentativo risulterà però decisamente goffo.

Cihan Ercan è nato ad Ankara il 25 maggio 1984, ha raggiunto la popolarità grazie ai film Non raccontare favole del 2015 e Kara Bela. Sul piccolo schermo aveva debuttato nel 2012 nella serie Leyla ile Mecnun.