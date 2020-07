Daydreamer - Le ali del sogno trama 14 luglio 2020: Polen capisce che Can...

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 14 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa l'arrivo di tante novità, dal business vegano di tre intrepidi alla presa di coscienza (e forse uscita di scena?) di Polen.

Nihat, stanco del suo nuovo ruolo di casalingo, è sempre più convinto: insieme a Muzzafer aprirà un negozio speciale di kofte vegane. Cercano anche la colaborazione di Osman, che è però un po' dubbioso, come anticipa il promo dell'episodio 25.

Anche se sarà proprio il macellaio a dare alla nuova attività l'occasione di partire: Osman viene ingaggiato da Leyla per occuparsi del catering per lo shooting fotografico organizzato dalla Fikri, per lo spot dei prodotti biologici. I tre decidono di formare una squadra, anche se Mevkibe non è per nulla contenta...

Intanto sul fronte di Can e Sanem, dopo la disastrosa cena a quattro con Levent, Polen, tornata a casa con il bel fotografo piuttosto alticcia, si risveglia da sola, disperata per non aver trovato Can accanto a sè. Non può far altro che chiedere aiuto a Sanem ed è in questa occasione che comprende un dettaglio essenziale: il suo ex fidanzato e la Aydin si sono innamorati.

