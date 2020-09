Daydreamer - Le ali del sogno trama 12 settembre 2020: Sanem tra la gelosia per Can e i tranelli di Emre

Daydreamer - Le ali del sogno torna sabato 12 settembre 2020 su Canale 5 alle 14:10 con due episodi e la trama anticipa che, tra la gelosia per Can e i sospetti verso il solito Emre, Sanem vivrà un turbine di emozioni.

Can si presenta furioso negli uffici di Fabbri, come anticipa il promo dell'episodio 64, ma non riesce a incontrare l'uomo di persona perché si nega, sapendo che Can sarebbe accorso ad affrontarlo. Emre litiga furiosamente con Aylin sotto gli occhi di tutti. Sanem decide di andare a parlare con Emre, il quale le propone un accordo secondo il quale caccerà Aylin dall'azienda ma solo a una condizione: anche lei deve lasciare il suo posto di lavoro. Un'altra grana si aggiunge così al caos di Sanem, che deve anche gestire la gelosia per Ceyda.

Nel frattempo, Muzaffer e Osman contattano un'agenzia e Osman riceve una convocazione per un colloquio, ma quando incontra Leyla qualcosa non va per il verso giusto, mandando a monte i piani.

Can ha qualcosa di spiacevole da comunicare a Deren: ha deciso che sarà Sanem a curare la presentazione della campagna pubblicitaria di Compass Sport. Che si avvicina a grandi passi, cosa che fornisce a Ceyda la possibilità di passare a trovare il bel Divit sempre più spesso. Con la scusa di alcune idee interessanti per il lancio, gli porta un regalo: una delle prime macchine fotografiche mai prodotte. Sanem è folle di gelosia e, per tenerli d'occhio, propone ad Ayhan di andare a lavorare nella palestra che frequenta Can.

E la Aydin sa bene che non bisogna perdere di vista neppure il minore dei fratelli Divit: sospetta di Emre, non crede alla sua buonafede e al suo cambio di rotta repentino quando si parla di Aylin, così persuade anche Cey Cey a tenere occhi e orecchie ben aperti. L'amico esegue gli ordini e, sentendo Emre parlare al telefono e fare il nome di Aylin, suppone che l'uomo abbia un appuntamento con la sua ex fidanzata. Così, Sanem e Cey Cey lo seguono al ristorante per tentare di smascherarlo, ma li aspetta un'amara sorpresa. La donna infatti, non è chi pensavano.