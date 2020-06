Daydreamer - Le ali del sogno trama 12 giugno 2020: Can sospende Leyla

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, venerdì 12 giugno 2020, su Canale 5 alle 14:45 e la trama della puntata promette una giornata di lavoro davvero difficile per Can, costretto a prendere le redini dell'agenzia.

Can è il nuovo capo dell'agenzia pubblicitaria. Intenzionato a minarne la stabilità e la routine, impone nuove misure di sicurezza. Il primo atto, molto impopolare, è la sospensione di Leyla, sorella di Sanem, ma l'azione, apparentemente immotivata, ha uno scopo preciso: Can infatti ha iniziato a indagare su chi sia la talpa in azienda. Qui il promo che anticipa uno dei momenti cruciali dell'episodio in onda oggi.

Daydreamer - Le ali del sogno, cast e personaggi della nuova soap di Canale 5

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile dal 10 giugno in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.