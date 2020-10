Daydreamer - Le ali del sogno trama 11 ottobre 2020: Can viene arrestato

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, domenica 11 ottobre 2020, su Canale 5, alle 16:30 con un solo episodio e la trama prospetta a Can una notte in cella.

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, domenica 11 ottobre 2020 su Canale 5 alle 16:30 con un solo episodi ma la trama anticipa già fatti sconvolgenti per il bel Can, che si ritroverà in prigione.

Can informa Emre di quanto accaduto a cena e dell'arrivo di Fabbri, come anticipa il promo dell'episodio 77. Il fotografo è deciso a estromettere il francese dalla Fikri Harika, così si reca da lui per convincerlo a vendergli la sua quota dell'agenzia. Ma non sa cosa lo aspetta...

Fabbri, avvertito tempestivamente da Aylin dell'arrivo di Can, decide di provocarlo: il solo modo che tutti hanno per liberarsi di lui è cedergli la formula del profumo di Sanem. Il Divit non può accettare un simile affronto, soprattutto ora che lei è la sua fidanzata: quel profumo è stato creato per loro due.

Di fronte all'insistenza e alla sfrontatezza del francese Can non resiste: lo aggredisce fisicamente e lo prende a pugni. Fabbri lo denuncia. Dopo aver picchiato Fabbri, Can viene prelevato dal suo ufficio ed arrestato. La sua situazione ora non è delle migliori.