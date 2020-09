Daydreamer - Le ali del sogno stasera su Canale 5 con tre nuove puntate: le anticipazioni

Can Yaman sbarca con la sua Daydreamer - Le ali del sogno eccezionalmente stasera su Canale 5, alle 21:20 nel bel mezzo della prima serata, e non con uno ma con ben tre puntate.

In base alle anticipazioni e al promo diffuso da Mediaset, scopriamo che Sanem è intenta a creare un profumo speciale per Can, che resta fortemente impressionato dalla potenza dell'essenza, tanto che decide di indossare subito la creazione originale.

Nel frattempo, in ufficio c'è un po' di scompiglio: una spia ha installato una telecamera nascosta nell'ufficio della Fikri Harika. Tutti i dipendenti sono in forte agitazione, a cominciare da Cey Cey, che ha una delle sue solite crisi di panico alla sola idea di venire licenziato. Inoltre, crede che tra i suoi colleghi si celi una spia e questo lo agita particolarmente. Deren però prende in mano la situazione e fa installare un sistema di allarme.

Intorno a tutto questo Sanem crede di riconoscere lo zampino di Emre e decide di affrontarlo e minaccia di rivelare tutto al fratello maggiore. Ma Emre la anticipa raccontando a Can una verità diversa: si sarebbe accordato con Aylin, che non verrà denunciata se restituirà la telecamera. Anche Leyla crede poi alla versione del minore dei Divit e si rammarica di averlo aggredito.

Intanto Mevkibe, col decisivo contributo di Can, inaugura la biblioteca di quartiere ma deve fare i conti con Aysun, che ha organizzato un mega schermo per far vedere la partita degli europei e la puntata finale dello sceneggiato più amato dalle signore del quartiere. Con l'aiuto di Ayhan e Cey Cey, i piani di Aysun vengono rovinati, ma lei nota le attenzioni di Sanem e Leyla verso Can ed Emre, facendo infuriare Mevkibe. All'interno della biblioteca Sanem trova la dedica di Can su un libro che racconta la storia delle Galapagos.

Intanto la nuova "rivale" di Sanem, Ceyda, è decisa più che mai a conquistare Can e sul set si fa scattare delle foto proprio da lui, ma la Aydin, gelosa, ne cancella ogni traccia dalla memoria della macchina fotografica... Intanto, sul fronte aziendale, Fabbri, dopo essere stato messo alla porta da Can, decide che non venderà il suo pacchetto azionario perchè preferisce farlo gestire alla perfida Aylin...