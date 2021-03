Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 8 marzo 2021: Can e Sanem sperduti in un bosco

Daydreamer - Le ali del sogno torna lunedì 8 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni annunciano che per Can e Sanem sembra arrivato finalmente il momento di un chiarimento.

Sanem, che sta raccogliendo dei fiori nel bosco, colpisce Can in testa pensando che si tratti di un orso. Preoccupata, lo cura amorevolmente, anche perchè ignora che lui stia solo fingendo di essersi ferito.

Sopraggiunge la notte e i due decidono di dormire all'aperto. Yigit è estremamente preoccupato, non tanto per il fatto che Sanem si trovi di notte in un bosco, quanto perchè è lì da sola con Can, come mostra il nuovo promo dell'episodio 133: teme infatti che il Divit possa irretirla, dato il fragile stato psicologico in cui si trova la ragazza... Ma Aziz lo avverte: fin quando sarà con Can, Sanem non sarà mai in pericolo.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà lunedì 8 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.