Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 5 marzo 2021: Emre in affari con Mevkibe e Nihat

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 5 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni annunciano una nuova attività professionale per Emre, tutta in famiglia...

Mevkibe e Nihat propongono ad Emre di lavorare nel negozio di famiglia. Emre accetta entusiasta, mentre Leyla ha qualche perplessità, ritenendo il lavoro di commesso non adatto al livello di un uomo acculturato come suo marito.

Nihat si pentirà amaramente di aver proposto a suo genero di lavorare insieme, Emre infatti vuole apportare cambiamenti inusuali e non ha affatto la mentalita' da commerciante.

Ecco il promo dell'episodio 133.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà venerdì 5 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.