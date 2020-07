Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 27 luglio 2020: Leyla è gelosa di Osman

Daydreamer - Le ali del sogno torna lunedì 27 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e le anticipazioni sono delle buone notizie per Osman, da sempre invaghito di Leyla: lei infatti si è ingelosita.

Osman è ormai stato eletto a modello dell'agenzia: viene chiamato per girare il secondo spot della Orgatte ma soprattutto viene notato da Guliz, che si invaghisce di lui, scatenando la strana gelosia di Leyla. Muzaffer vuole dimostrare a tutti di essere migliore dell'amico ma avrà una brutta sorpresa. I rapporti fra Deren e Aylin sul set non fanno altro che peggiorare. Can conforta Sanem e insieme aggiustano la macchina fotografica rotta, come anticipato nel promo dell'episodio 34. Poi le chiede di fare una passeggiata con lui. Durante la serata Can racconta alla ragazza alcuni particolari sulla sua triste infanzia e su quella di suo fratello Emre.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 153 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.